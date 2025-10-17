Inter, la probabile formazione contro la Roma

Le possibili scelte di Chivu in vista della prossima sfida di campionato contro la Roma

L’Inter di Chivu è pronta ad affrontare la Roma, capolista della Serie A insieme al Napoli.

La squadra nerazzurra, al terzo posto con 12 punti, scenderà in campo il 18 ottobre allo stadio Olimpico a partire dalle 20:45.

L’Inter è reduce dalla vittoria 4-1 contro la Cremonese. La Roma, invece, ha raccolto tre punti superando la Fiorentina sul 2-1.

Di seguito le possibili scelte di Chivu.

Inter, la formazione contro la Roma

Chivu dovrebbe confermare il classico 3-5-2 e schierare Akanji, Acerbi e Bastoni davanti a Sommer. Dumfires e Dimarco dovrebbero occupare le corsie laterali. Mentre Barella, Çalhanoglu e Mkhitaryan andranno a occupare il centro del campo. In attacco, insieme a Lautaro Martinez (vista l’assenza di Thuram, che lavora a parte, per infortunio) dovrebbe esserci Bonny che, al momento, è favorito su Pio Esposito. Assenti Darmian e Di Gennaro che sono indisponibili.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Bonny. All. Cristian Chivu.

Dove vedere Roma-Inter

La gara tra Roma e Inter, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20.45, sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) e in streaming su DAZN.