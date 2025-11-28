Inter, la probabile formazione contro il Pisa

Le probabili scelte di Cristian Chivu in vista della trasferta in Toscana contro il Pisa di Alberto Gilardino.

L’Inter si prepara per tornare in campo dopo le due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League contro Milan e Atletico Madrid.

Per i nerazzurri in programma c’è in programma la sfida contro il Pisa, che occupa il sedicesimo posto in classifica dopo 12 partite.

La squadra di Gilardino ha sempre messo in difficoltà le “big” in questo avvio di stagione e nell’ultima uscita casalinga ha trovato il primo successo in campionato.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter.

La probabile formazione dell’Inter

Chivu dovrebbe scegliere ancora il 3-5-2 come schieramento dal primo minuto per il match contro il Pisa. In porta Sommer, mentre in difesa è riconfermato il terzetto del derby. In mezzo al campo i nerazzurri potrebbero dover fare a meno di Zielinski ma potrebbero ritrovare Mkhitaryan, almeno nei convocati. Dal 1′ è comunque favorito Sucic. A destra possibile chance per Luis Henrique. Davanti Chivu pensa alla Thu-La.

INTER (3-5-2, probabile formazione): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu

Dove vederla in tv

Il match tra Pisa e Inter, valido per la tredicesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 15:00 di domenica 30 novembre alla Cetilar Arena di Pisa.

La gara sarà visibile in diretta su DAZN.