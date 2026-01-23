Inter, la probabile formazione contro il Pisa: davanti torna Pio Esposito

La probabile formazione dell’Inter in vista del match contro il Pisa: in attacco chance per Francesco Pio Esposito. Le ultime

L’Inter cerca l’allungo in vetta. Dopo il ko infrasettimanale contro l’Arsenal, i nerazzurri ospitano il Pisa a San Siro meno di 72 ore dopo la sfida contro i Gunners (IL MOTIVO), nel match in programma per oggi 23 gennaio alle ore 20:45.

Se in Champions League sono arrivati tre ko consecutivi, in campionato la squadra di Chivu vive una serie positiva da otto vittorie e un pareggio – contro il Napoli – nelle ultime nove. Un periodo positivo aperto proprio dalla vittoria contro i toscani nel match d’andata, con una doppietta firmata da Lautaro Martinez, attuale capocannoniere del campionato.

Dall’altra parte, il Pisa si presenta a San Siro forte dei due risultati utili consecutivi contro Udinese e Atalanta, che hanno aiutato a smuovere la classifica della squadra di Gilardino, ultima a pari punti con il Verona, con solo una vittoria conquistata finora.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter in vista del Friday Night Match contro il Pisa.

La probabile formazione dell’Inter contro il Pisa

Turno di riposo in vista per Alessandro Bastoni, con Carlos Augusto che si prepara a completare la difesa insieme ad Akanji (in ballottaggio con De Vrij per una maglia da titolare) e Bisseck. A destra confermato Luis Henrique, considerando che Dumfries è ancora indisponibile, mentre a sinistra spazio a Federico Dimarco. A centrocampo riposo per Zielinski, con Sucic pronto alla conferma dopo il bel gol contro l’Arsenal. Davanti Francesco Pio Esposito insieme a uno tra Lautaro e Bonny, con il capitano favorito sull’ex Parma.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Esposito. All. Cristian Chivu

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La sfida tra Inter e Pisa, in programma venerdì 23 gennaio alle 20:45 a San Siro, sarà visibile in diretta tv su DAZN e DAZN 1.

Sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming sull’app DAZN.