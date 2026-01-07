Inter, la probabile formazione contro il Parma: davanti Esposito con Lautaro

La probabile formazione dell’Inter in vista della sfida contro il Parma: davanti chance per Pio Esposito al posto di Thuram

Vincere per restare in testa. Prima trasferta del 2026 per l’Inter di Cristian Chivu, che al Tardini vuole dare continuità alle vittorie contro Atalanta e Bologna, in vista del big match contro il Napoli previsto per il weekend.

L’allenatore nerazzurro sfida il suo recente passato, con il Parma che per primo gli ha dato fiducia nel finale della scorsa stagione, con la salvezza conquistata all’ultima giornata.

L’Inter cerca la sesta vittoria consecutiva in Serie A, dopo quelle contro Pisa, Como, Genoa, Atalanta e Bologna. In mezzo anche il successo contro il Venezia in Coppa Italia, con la serie di successi intervallata dai ko in Champions League e Supercoppa Italiana.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter in vista della sfida contro il Parma.

La probabile formazione dell’Inter contro il Parma

Qualche cambio in vista per Chivu, a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli. Per la prima volta dal suo arrivo, Akanji dovrebbe iniziare dalla panchina un match di campionato: al suo posto pronto Acerbi. Riposo in vista anche per Bastoni, sostituito da Carlos Augusto. A destra confermato Luis Henrique, con Darmian e Diouf ancora indisponibili. A centrocampo torna Mkhitaryan al posto di Zielinski, davanti Pio Esposito in coppia con Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La sfida tra Parma e Inter si giocherà mercoledì 7 gennaio allo stadio Tardini. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, oltre che sui canali DAZN.

Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà disponibile anche sull’app di DAZN e su NOW, accessibile da smartphone, tablet, smart TV e PC.