Inter, la probabile formazione per il Napoli

Le possibili scelte di Cristian Chivu per la gara dell’Inter contro il Napoli di Conte, in programma sabato alle 18:00

Dopo la Champions League l’Inter pensa nuovamente al campionato e al big match di giornata contro il Napoli di Antonio Conte.

I nerazzurri arrivano alla gara dopo la vittoria contro l’Union Saint Gilloise per 4-0 grazie alle reti di Dumfries, Lautaro Martinez, Calhanoglu ed Esposito.

Quello contro il club belga è stato il settimo successo consecutivo per gli uomini di Cristian Chivu tra Europa e campionato italiano,

Per la gara contro il Napoli, Cristian Chivu prepara tanti cambi nell’ undici titolare della sua Inter rispetto alla partita di Champions League contro l’Union Saint Gilloise.

La probabile formazione dell’Inter contro il Napoli

Cristian Chivu schiererà la sua Inter contro il Napoli con il solito 3-5-2. In porta ci sarà Yan Sommer con davanti a lui il trio formato da Akanji, Acerbi e Bastoni. Sulle fasce a destra ci sarà Dumfries, a sinistra Dimarco con al centro il terzetto Barella–Calhanoglu–Mkhitaryan. In attacco dal primo minuto dovrebbero partire Lautaro Martinez e Bonny, avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. Sarà ancora assente, invece, Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L.Martinez, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.

Dove vedere Napoli-Inter in streaming e TV

La gara tra Napoli e Inter, in programma sabato 25 ottobre alle 18:00 e valida per l’8ª giornata di Serie A, sarà visibile su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN.