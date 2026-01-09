Inter, la probabile formazione contro il Napoli

Hakan Calhanoglu (IMAGO)

La probabile formazione dell’Inter di Cristian Chivu in vista della sfida di San Siro contro il Napoli.

I nerazzurri si avvicinano a uno dei crocevia più importanti della stagione. Da capolista della Serie A, l’Inter ospita il Napoli con l’obiettivo di aumentare il vantaggio di quattro punti e assestare un colpo potenzialmente decisivo nella corsa al titolo.

Il momento sorride alla squadra di Chivu, reduce da una lunga striscia di vittorie e da una solidità difensiva ritrovata.

Proprio per questo, l’allenatore rumeno sembra orientato a confermare gran parte dell’undici titolare, affidandosi alle sue certezze nei reparti chiave.

Tra recuperi e ballottaggi, andiamo a vedere quali dovrebbero essere le scelte dell’Inter dal primo minuto.

La probabile formazione dell’Inter

In porta non ci sono dubbi: Sommer sarà ancora il titolare. Davanti a lui linea a tre con Bastoni sul centrosinistra e Akanji perno centrale, mentre resta aperto il ballottaggio sul centrodestra: Bisseck è leggermente favorito, ma Acerbi insidia una maglia da titolare, con Akanji pronto eventualmente a scivolare sul lato destro del trio difensivo.

Sulle fasce agiranno Luis Henrique e Dimarco, chiamati a garantire spinta e ampiezza. In mezzo al campo Chivu punta sul suo terzetto più tecnico: Barella e Calhanoglu saranno affiancati da Zielinski, che dovrebbe partire dal primo minuto. Recuperati Darmian e Diouf, mentre resta in dubbio Frattesi. In attacco torna la coppia titolare: Lautaro Martinez e Thuram guideranno l’offensiva nerazzurra, confermando un tandem che rappresenta uno dei principali punti di forza dell’Inter in questa stagione.

Marcus Thuram (IMAGO)

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu

Dove vedere Inter-Napoli in tv e streaming

La partita di San Siro tra Inter e Napoli è in programma alle ore 20:45 di domenica 11 gennaio 2026 ed è valido per la ventesima giornata di Serie A. La gara sarà visibile in diretta e streaming su DAZN.