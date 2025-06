L’inter di Cristian Chivu torna in campo al Mondiale per Club dopo il pareggio contro il Monterrey: sifda all’Urawa Red Diamonds

L’Inter si prepara alla seconda uscita dell’era Chivu. Dopo il pareggio contro il Monterrey, i nerazzurri saranno di scena al Lumen Field di Seattle contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds.

Rispetto alla sfida contro la squadra di Torrent, l’ex allenatore del Parma dovrebbe fare due cambi nella formazione titolare. Si tratta di Luis Henrique, pronto all’esordio dal primo minuto, e di De Vrij, che dovrebbe prendere il posto di Acerbi.

I nerazzurri inseguono il primo successo al Mondiale per Club. Di fronte l’Urawa Red Diamonds, sconfitto all’esordio dal River Plate con le reti di Colidio, Driussi e Meza.

Cristian Chivu ha definito il match come “chiave per la qualificazione”. Vediamo dunque quali sono le probabili scelte dell’ex allenatore del Parma.

La probabile formazione dell’Inter contro l’Urawa Red Diamonds

In porta confermato Sommer, con Pavard preferito a Bisseck, De Vrij e Bastoni a completare la difesa. Sugli esterni Luis Henrique dovrebbe prendere il posto di Darmian e Carlos Augusto dovrebbe essere scelto di nuovo al posto di Dimarco. A centrocampo Barella e Mkhitaryan, con Asllani in cabina di regia. Davanti la coppia Lautaro-Sebastiano Esposito, con l’ex attaccante dell’Empoli preferito al fratello Francesco Pio.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Sebastiano Esposito. All. Cristian Chivu.

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La gara valevole per la seconda giornata del girone E del Mondiale per Club vedrà Inter e Urawa Red Diamonds sfidarsi sabato 21 maggio alle 21:00 al Lumen Field di Seattle. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di Dazn e su Mediaset Play.