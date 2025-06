Inter, la probabile formazione contro il Monterrey

Le probabili scelte di Cristian Chivu per la prima partita da allenatore dell’Inter contro il Monterrey

Il Mondiale per Club dell’Inter sta per iniziare. Con questa competizione, inizierà anche la nuova esperienza di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter.

L’avversario sarà il Monterrey, squadra messicana che presenta anche qualche volto noto al calcio europeo come Sergio Canales, Oliver Torres, Luca Ocampos e, soprattutto, Sergio Ramos.

Sta per cominciare, dunque, il cammino dell’Inter all’interno della competizione che concluderà la stagione 2024/2025.

Di seguito, le probabili scelte di Cristian Chivu per la sua prima formazione.

La probabile formazione dell’Inter

Cristian Chivu potrebbe continuare sulla scia di Simone Inzaghi e confermare il 3-5-2. Non mancheranno le assenze: Dumfries non sarà della partita per un affaticamento ai flessori e Calhanoglu, Bisseck e Pio Esposito hanno lavorato a parte. Tra i pali dovrebbe partire titolare Sommer con Pavard, De Vrij e Bastoni davanti sulla linea di difesa.

Per quanto riguarda il centrocampo, potrebbero vedersi entrambi i volti nuovi. Luis Henrique è favorito su Darmian per partire titolare sulla destra, con Carlos Augusto più di Dimarco sulla fascia opposta. In mezzo al campo i favoriti sono Sucic, Barella e Mkhitaryan. In attacco, con ogni probabilità ci saranno Thuram e Lautaro Martinez, con Sebastiano Esposito pronto a subentrare.

Dove seguire la partita in tv e streaming

La partita tra Inter e Monterrey si terrà mercoledì 18 giugno alle ore 03:00 presso il “Rose Bowl Stadium” di Pasadena. Il match si potrà seguire sui canali Dazn e Dazn 1.

Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile seguire la partita dall’app e dal sito di Dazn.