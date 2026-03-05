Inter, la probabile formazione contro il Milan

Le possibili scelte di Cristian Chivu per il derby contro il Milan in programma domenica sera alle 20:45 a San Siro

Dopo la semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Como ad aspettare l’Inter in campionato ci sarà il Milan di Massimiliano Allegri.

I nerazzurri arrivano alla gara dopo lo 0-0 contro gli uomini di Fabregas nella coppa nazionale e il 2-0 in Serie A contro il Genoa di De Rossi.

I rossoneri, invece, nell’ultima giornata hanno battuto la Cremonese di Davide Nicola 2-0 grazie alle reti negli ultimi minuti di Pavlovic e Leao.

Per il derby Cristian Chivu recupererà Bonny, che dovrebbe comunque partire dalla panchina.

La probabile formazione dell’Inter contro il Milan

Per la gara contro il Milan, Chivu schiererà la sua Inter con il solito 3-5-2. In porta ci sarà Sommer con davanti il terzetto formato da Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle fasce a destra Luis Henrique, in vantaggio nel ballottaggio con Dumfries, e a sinistra Dimarco. In mezzo al campo spazio a Barella, Calhanoglu e Zielinski. Davanti il duo sarà Thuram-Pio Esposito.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu

Dove vedere Milan-Inter in streaming e TV

La gara tra Milan e Inter, valida per la 28ª giornata di Serie A e in programma per domenica 9 marzo alle 20:45 a San Siro, sarà visibile su DAZN. Lo streaming sarà disponibile tramite l’app di DAZN.