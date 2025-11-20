La probabile formazione schierata da Chivu in vista del derby della Madonnina tra Inter e Milan.

L’Inter si prepara ad affrontare il Milan nel tanto atteso Derby della Madonnina. L’appuntamento è fissato per domenica 23 novembre a San Siro con il fischio d’inizio alle 20:45.

I nerazzurri arrivano dalla vittoria contro la Lazio, prima della sosta nazionali. I ragazzi di Chivu dovranno gestire bene le energie anche in vista della partita di Champions contro l’Atlético Madrid del prossimo 26 novembre.

I rossoneri si presenteranno al derby dopo il pareggio in trasferta con il Parma. Attualmente al terzo posto in classifica, con una vittoria sarebbe garantito il sorpasso proprio sull’Inter.

Ecco, di seguito, la probabile formazione dei nerazzurri.

Inter, la probabile formazione contro il Milan

Chivu dovrà rinunciare a Dumfries che continua a lavorare a parte ad Appiano per il fastidio alla caviglia sinistra rimediato con la sua nazionale. L’allenatore dell’Inter si affiderà quindi al 3-5-2 per il derby di Milano contro i ragazzi di Allegri. Tra i pali il solito Sommer aiutato dalla difesa a tre composta da Akanji, Acerbi e Bastoni. Centrocampo a cinque con Barella, Calhanoglu e Sucic centrali supportati da Carlos Augusto a destra e Dimarco a sinistra. La coppia d’attacco sarà ancora Lautaro-Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Chivu

Dove vedere il match in tv e streaming

Il derby della Madonnina, in programma domenica 23 novembre alle 20.45 a San Siro, sarà visibile in diretta tv su DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulare.