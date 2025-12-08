La probabile formazione e le possibili scelte di Cristian Chivu per il match di Champions League tra Inter e Liverpool

L’Inter è pronta a tornare sul campo di San Siro dopo la vittoria in larga scala per 4-0 contro il Como di Fabregas. Successo che ha permesso ai nerazzurri di mantenere il passo di Milan e Napoli in campionato.

I pensieri di Chivu adesso sono tutti rivolti verso la Champions League: i nerazzurri sono chiamati a rispondere presente dopo la sconfitta del Metropolitano contro l’Atletico Madrid. Entrambe le squadre, Inter e Liverpool, sono reduci da uno stop nell’ultimo turno.

L’ex Parma dovrà ancora fare a meno di Denzel Dumfries, per un problema alla caviglia rimediato nella sosta Nazionali.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter.

La probabile formazione dell’Inter

Chivu per la sfida contro il Liverpool schiererà un 3-5-2. Il trio difensivo davanti a Sommer, con l’ex City ai box, dovrebbe essere composto da Akanji, Acerbi e Bastoni. Nelle ultime ore, infatti, Akanji si è sentito meglio e sarà titolare al posto di Bisseck. Luis Henrique e Dimarco agiranno come quinti di centrocampo. Calhanoglu come play, Barella e Mkhitaryan pronti a dare una mano in fase di manovra. La coppia offensiva sarà composta da Thuram e Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu

Dove vedere il match in tv e streaming

La sfida tra Inter e Liverpool, in programma martedì 9 dicembre alle 21:00 a San Siro, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport.

sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go e NOW.