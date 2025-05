Inter, la probabile formazione contro la Lazio

La probabile formazione dell’Inter per la gara contro la Lazio, valida per la penultima giornata del campionato di Serie A

Dopo la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, che ha visto i rossoblù tornare a vincere dopo cinquantuno anni di attesa, torna la Serie A.

In programma il penultimo turno di campionato, che vedrà l’Inter scendere in campo contro la Lazio.

Una sfida dal valore particolare per Simone Inzaghi, che ritroverà la sua ex squadra con la quale ha condiviso cinque anni in panchina prima di passare in nerazzurro.

In palio punti importanti per Thuram e compagni: questa la probabile formazione che l’allenatore italiano potrebbe far scendere in campo a San Siro.

La probabile formazione dell’Inter contro la Lazio

Dovrebbero esserci diversi cambi per Inzaghi rispetto all’undici che ha battuto il Torino per 0-2. In porta dovrebbe tornare Sommer, con Bisseck e Bastoni confermati in difesa al fianco di Acerbi, che dovrebbe riprendere il centro della retroguardia. Sugli esterni dovrebbero esserci Dumfries e Dimarco, mentre in mezzo al campo pronti Barella, Calhanoglu e Zielinski al posto di Mkhitaryan. In attacco non ci sarà Lautaro: al suo posto pronto Taremi ad agire assieme a Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Taremi, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vedere la gara in tv e streaming

La 37ª giornata di Serie A vedrà Inter e Lazio sfidarsi domenica 18 maggio alle 20:45 dallo stadio San Siro di Milano. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport, oltre che su Dazn.

Inoltre, sarà possibile seguire il match dall’app di Dazn, su SkyGo o su Now.