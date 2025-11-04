Inter, la probabile formazione contro il Kairat

Le possibili scelte di Cristian Chivu per la gara della 4ª giornata di Champions dell’Inter contro il Kairat

Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona, l’Inter sarà impegnata nella 4ª giornata di Champions League contro il Kairat.

I nerazzurri arrivano alla gara a punteggio pieno dopo aver raccolto 3 vittorie nei primi 3 turni contro Ajax, Slavia Praga e Union Saint Gilloise.

Gli uomini di Chivu più in generale negli ultimi 10 match tra campionato ed Europa hanno raccolto 9 vittorie e 1 sola sconfitta, arrivata contro il Napoli al Maradona.

Cristian Chivu per la gara contro il Kairat dovrebbe qualche cambio rispetto all’11 titolare schierato in Hellas Verona-Inter.

La probabile formazione dell’Inter contro il Kairat

Chivu contro il Kairat schiererà la sua Inter con il consueto 3-5-2. In porta ci sarà Sommer con davanti il terzetto formato da Bisseck, De Vrji e Carlos Augusto. Sulle fasce a destra spazio a Dumfries e a sinistra a Dimarco con in mezzo il trio Frattesi-Barella-Zielinski. In avanti dovrebbero esserci Pio Esposito e Lautaro Martinez, in vantaggio nel ballottaggio con Bonny.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu.

Dove vedere Inter-Kairat in streaming e TV

La gara tra Inter e Kairat, valida per la 4ª giornata di Champions League e in programma mercoledì 5 novembre alle 21:00, sarà visibile su Prime Video. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di Prime Video