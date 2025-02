Inter, la probabile formazione contro la Juventus

Le ultime novità di formazione dell’Inter in vista della gara di Serie A contro la Juventus

L’Inter si appresta a sfidare la Juventus: i nerazzurri affronteranno la formazione bianconera nella serata di domani, domenica 16 febbraio a partire dalle 20:45.

Ci sono alcune situazioni da monitorare per Simone Inzaghi. Thuram ha lavorato con il gruppo e partirà per la trasferta di Torino. Al momento, però, Taremi è in vantaggio per una maglia da titolare.

Discorso simile per Acerbi, in vantaggio su De Vrij. Nell’ultimo turno di campionato, l’Inter ha superato sul punteggio di 2-1 la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Ecco dunque le possibili scelte di Simone Inzaghi.

Inter, la probabile formazione

Simone Inzaghi dovrebbe quindi scegliere il classico 3-5-2 con Pavard, Acerbi e Bastoni davanti a Sommer. A centrocampo, spazio a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Dumfries sulla corsia di destra e Dimarco su quella opposta. In attacco, come sottolineato, insieme a Lautaro Martinez dovrebbe esserci Taremi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vedere Juventus-Inter in tv e in streaming

La partita tra Juventus e Inter andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino domenica 16 febbraio alle 20:45.

La partita sarà visibile in tv in diretta streaming su DAZN, oltre che in diretta tv sul canale 214 di Sky, per gli aderenti al servizio “Zona DAZN”.

