Inter, la probabile formazione per il Derby d’Italia contro la Juventus

La probabile formazione dell’Inter per la partita contro la Juventus, valida per la 25esima giornata di Serie A

Le partite più importanti della 25esima giornata di Serie A sono senza dubbio Napoli-Roma e Inter-Juventus.

Concentrandoci su quest’ultima gara, i nerazzurri cercano la sesta vittoria consecutiva in campionato, che li porterebbe a quota 61 punti in classifica.

I bianconeri di Spalletti, invece, proveranno a tornare al successo dopo il 2-2 contro la Lazio, risultato maturato a seguito del gol all’ultimo di Kalulu.

Avviciniamoci al Derby d’Italia leggendo la probabile formazione dell’Inter di Cristian Chivu.

Inter-Juve, le possibili scelte di Chivu

Nel classico 3-5-2 dei nerazzurri, in porta ci sarà Sommer. Confermato il terzetto difensivo schierato anche contro Cremonese e Sassuolo: Bisseck a destra, Akanji al centro, Bastoni a sinistra. Se sulle fasce del centrocampo dovrebbero esserci Luis Henrique e Dimarco, in mezzo spazio a Sučić, Zieliński e Mkhitaryan. Chiude la probabile formazione dei nerazzurri la coppia d’attacco formata da Thuram e Lautaro Martínez.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sučić, Zieliński, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita tra Inter e Juventus, in programma sabato 14 febbraio alle 20:45, si giocherà allo Stadio San Siro.

La partita potrà essere seguita in TV su Sky Sport e in streaming su Sky Go e DAZN.