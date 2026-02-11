Questo sito contribuisce all'audience di

Inter, la probabile formazione per il Derby d’Italia contro la Juventus

Redazione 11 Febbraio 2026
Federico Dimarco (IMAGO)
La probabile formazione dell’Inter per la partita contro la Juventus, valida per la 25esima giornata di Serie A

Le partite più importanti della 25esima giornata di Serie A sono senza dubbio Napoli-Roma e Inter-Juventus.

Concentrandoci su quest’ultima gara, i nerazzurri cercano la sesta vittoria consecutiva in campionato, che li porterebbe a quota 61 punti in classifica.

I bianconeri di Spalletti, invece, proveranno a tornare al successo dopo il 2-2 contro la Lazio, risultato maturato a seguito del gol all’ultimo di Kalulu.

Avviciniamoci al Derby d’Italia leggendo la probabile formazione dell’Inter di Cristian Chivu.

Inter-Juve, le possibili scelte di Chivu

Nel classico 3-5-2 dei nerazzurri, in porta ci sarà Sommer. Confermato il terzetto difensivo schierato anche contro Cremonese e Sassuolo: Bisseck a destra, Akanji al centro, Bastoni a sinistra. Se sulle fasce del centrocampo dovrebbero esserci Luis Henrique e Dimarco, in mezzo spazio a Sučić, Zieliński e Mkhitaryan. Chiude la probabile formazione dei nerazzurri la coppia d’attacco formata da Thuram e Lautaro Martínez.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sučić, Zieliński, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.

petar-sucic-inter-imago-gpo-interna
Petar Sučić, giocatore Inter (Imago)

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita tra Inter e Juventus, in programma sabato 14 febbraio alle 20:45, si giocherà allo Stadio San Siro.

La partita potrà essere seguita in TV su Sky Sport e in streaming su Sky Go e DAZN.