Inter, la probabile formazione contro la Juventus

La probabile formazione dell’Inter per il derby d’Italia contro la Juventus: due novità in vista per Chivu

È quasi tutto pronto per il derby d’Italia, il primo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. I nerazzurri tornano in campo dopo la sconfitta casalinga contro l’Udinese prima della sosta per le Nazionali, con qualche novità nell’undici che dovrebbe scendere in campo.

Tanta curiosità per il possibile esordio di Manuel Akanji, che si candida per una maglia da titolare. L’ex Manchester City, arrivato nell’ultimo giorno di mercato, può prendere il posto di Bisseck nella difesa nerazzurra.

Tutti a disposizione per la trasferta dell’Allianz Stadium, la prima stagionale per l’Inter. Nelle prime due giornate, infatti, Lautaro e compagni hanno sempre giocato a San Siro.

Di seguito le probabili scelte di Cristian Chivu per la sfida contro la Juventus.

La probabile formazione dell’Inter contro la Juventus

Due novità di formazione in vista per l’Inter rispetto all’undici titolare sceso in campo contro la Juventus. Oltre ad Akanji, che si prepara a prendere il posto di Bisseck in difesa, potrebbe esserci spazio per Mkhitaryan a centrocampo. In attacco Lautaro Martinez vuole esserci nonostante sia rientrato in Italia dopo gli impegni con l’Argentina solo a due giorni dal derby d’Italia. Insieme a lui ci sarà Marcus Thuram

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All: Chivu

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La gara tra Inter e Juventus, in programma per sabato 13 settembre alle 18:00 e valida per la 1ª giornata di Serie A, sarà visibile su DAZN.

In streaming, invece, il match sarà disponibile sull’app di DAZN.