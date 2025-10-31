Questo sito contribuisce all'audience di

Inter, la probabile formazione contro l’Hellas Verona

Redazione 31 Ottobre 2025
Bonny, Inter (IMAGO)
Bonny, Inter (IMAGO)

Le possibili scelte di Chivu in vista della decima giornata di Serie A

L’Inter è pronta a scendere in campo: la formazione di Chivu, nella giornata di domenica 2 novembre alle 12:30, sarà ospite dell’Hellas Verona nel match valido per la decima giornata di Serie A.

I nerazzurri, reduci dalla vittoria 3-0 contro la Fiorentina, occupano il terzo posto con 18 punti: tre in meno rispetto al Napoli e alla Roma.

L’Hellas Verona di Paolo Zanetti, invece, si trova al 18esimo posto con 5 soli punti davanti al Genoa (3) e alla Fiorentina (4).

Di seguito la possibile formazione dell’Inter.

Inter, le possibili scelte di Chivu

Buone notizie, intanto, per Cristian Chivu: l’allenatore ha recuperato Thuram e nelle prossime ore deciderà se convocarlo o meno. I nerazzurri dovrebbero scendere in campo con un 3-5-2. Davanti a Sommer ci saranno Akanji, De Vrij e Bastoni.

Barella, Calhanoglu e Sucic copriranno il centrocampo con Dumfries e Carlos Augusto che agiranno sulle corsie laterali. In attacco, insieme a Lautaro Martinez, potrebbe esserci Bonny.

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter (CREDITS: Federico Piovesan)
Lautaro Martinez, capitano dell’Inter (CREDITS: Federico Piovesan)

Dove vedere Hellas Verona-Inter

La partita tra l’Hellas Verona e l’Inter, in programma domenica 2 novembre alle 12:30 allo stadio Bentegodi, sarà visibile su Dazn.