Inter, la probabile formazione contro l’Hellas Verona

Le possibili scelte di Chivu in vista della decima giornata di Serie A

L’Inter è pronta a scendere in campo: la formazione di Chivu, nella giornata di domenica 2 novembre alle 12:30, sarà ospite dell’Hellas Verona nel match valido per la decima giornata di Serie A.

I nerazzurri, reduci dalla vittoria 3-0 contro la Fiorentina, occupano il terzo posto con 18 punti: tre in meno rispetto al Napoli e alla Roma.

L’Hellas Verona di Paolo Zanetti, invece, si trova al 18esimo posto con 5 soli punti davanti al Genoa (3) e alla Fiorentina (4).

Di seguito la possibile formazione dell’Inter.

Inter, le possibili scelte di Chivu

Buone notizie, intanto, per Cristian Chivu: l’allenatore ha recuperato Thuram e nelle prossime ore deciderà se convocarlo o meno. I nerazzurri dovrebbero scendere in campo con un 3-5-2. Davanti a Sommer ci saranno Akanji, De Vrij e Bastoni.

Barella, Calhanoglu e Sucic copriranno il centrocampo con Dumfries e Carlos Augusto che agiranno sulle corsie laterali. In attacco, insieme a Lautaro Martinez, potrebbe esserci Bonny.

Dove vedere Hellas Verona-Inter

La partita tra l’Hellas Verona e l’Inter, in programma domenica 2 novembre alle 12:30 allo stadio Bentegodi, sarà visibile su Dazn.