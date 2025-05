Inter, la probabile formazione contro l’Hellas Verona

La probabile formazione che Simone Inzaghi potrebbe far scendere in campo in Inter-Hellas Verona, gara valida per la 35ªgiornata di campionato

Dopo il pareggio ottenuto in trasferta contro il Barcellona per 3-3 nella semifinale di Champions League, l’Inter è pronta a ributtarsi nel campionato.

I nerazzurri vogliono riscattare le due sconfitte consecutive subite contro Bologna e Roma, che l’hanno portata a perdere il comando della classifica.

La vetta ora dista tre punti, con il Napoli che nel prossimo turno sarà invece impegnato fuori casa contro il Lecce.

In vista della gara contro l’Hellas Verona, questa la probabile formazione che l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi potrebbe far scendere in campo.

La probabile formazione dell’Inter contro l’Hellas Verona

In vista del ritorno della semifinale di Champions League, Simone Inzaghi potrebbe adoperare diversi cambi nella formazione iniziale. Non cambia il modulo, con Sommer confermato in mezzo ai pali. In difesa potrebbero esserci Bisseck e De Vrij assieme a Bastoni. Se dovesse riposare Dimarco, spazio sugli esterni a Darmian e Zalewski. A centrocampo confermato il solo Mkhitaryan, con Asslani in mediana e Frattesi. In avanti Lautaro è indisponibile, mentre Thuram dovrebbe partire dalla panchina. Ballottaggio per due maglie tra Correa, Arnautovic e Taremi.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asslani, Mkhitaryan, Zalewski; Correa, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove guardare la gara in tv e streaming

La partita tra Inter ed Hellas Verona, che si giocherà sabato 3 maggio alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano, sarà trasmessa in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport ma anche su Dazn.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Sky Go, dall’app di Dazn o su Now.