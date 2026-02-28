La probabile formazione dell’Inter per la partita contro il Genoa

La probabile formazione dell’Inter per la gara contro il Genoa di De Rossi: le possibili scelte di Cristian Chivu

Chiuso il cammino in Champions League con l’eliminazione per mano del Bodø/Glimt, l’Inter può tornare a focalizzarsi sul campionato.

La classifica di Serie A sorride ai nerazzurri: a 12 giornate dal termine il distacco dal Milan secondo è di ben 10 punti.

Il prossimo impegno della formazione di Chivu sarà contro il Genoa di De Rossi. La partita si giocherà a San Siro nella giornata di sabato 28 febbraio alle ore 20:45.

Scopriamo il possibile schieramento dell’Inter per la 27esima giornata di Serie A.

Inter-Genoa, le possibili scelte di Chivu

Nel consueto 3-5-2 di Chivu, in porta ci sarà Sommer. Difesa formata da Akanji, Acerbi (favorito su de Vrij) e Carlos Augusto. Il secondo e ultimo dubbio riguarda la fascia destra: l’indiziato per una maglia da titolare è Luis Henrique, ma occhio a Darmian. Sull’altra fascia confermato Dimarco. Al centro del campo il terzetto composto da Barella, Zieliński e Mkhitaryan. Davanti Thuram–Bonny, la coppia vista contro il Torino in Coppa Italia.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zieliński, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.

Dove vedere Inter-Genoa in TV e in streaming

La gara di Serie A tra Inter e Genoa si disputerà a San Siro. Fischio d’inizio previsto alle ore 20:45 di sabato 28 febbraio.

La sfida verrà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Uno, NOW TV e Sky Sport Calcio.