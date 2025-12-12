Possibile qualche cambio per Chivu in vista della sfida contro il Genoa. La probabile formazione dell’Inter

Dopo il ko in Champions League contro il Liverpool, l’Inter torna in campo per provare a proseguire il suo inseguimento alla vetta della classifica. La squadra di Chivu al Ferraris trova un Genoa in salute, reduce da quattro risultati utili consecutivi.

Dall’altra parte, i nerazzurri cercano la terza vittoria consecutiva in trasferta dopo i successi contro Hellas Verona e Pisa. Per presentarsi alla Supercoppa Italiana nel migliore dei modi, Lautaro e compagni cercano tre punti che garantirebbero ai nerazzurri di restare tra le prime tre in classifica.

Si tratta della penultima trasferta del 2025 per la squadra di Chivu, che dopo la trasferta affronterà l’Atalanta alla New Balance Arena. I nerazzurri torneranno a San Siro il 4 gennaio, per affrontare il Bologna, avversario anche nella semifinale di Supercoppa Italiana.

L’Inter punta una vittoria che garantirebbe di andare in Arabia Saudita con il sorriso. Di seguito la probabile formazione dei nerazzurri in vista della sfida contro il Genoa.

La probabile formazione dell’Inter contro il Genoa

Diversi ballottaggi per Chivu in vista della sfida del Ferraris. Se in difesa ci sarà Akanji nell’inedita posizione di centrale, con Bisseck e Bastoni a completare il reparto, diverse posizioni aperte nelle altre zone del campo. A centrocampo, Mkhitaryan e Sucic si contendono una maglia insieme a Zielinski e Barella, mentre Calhanoglu sarà indisponibile dopo l’infortunio contro il Liverpool. A destra spazio a uno tra Luis Henrique e Diouf, mentre a sinistra Carlos Augusto dovrebbe far riposare Dimarco. Davanti Lautaro Martinez insieme a uno tra Bonny e Thuram, con l’ex Parma al momento in vantaggio.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny. All: Chivu

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La gara tra Genoa e Inter, in programma per domenica 12 dicembre alle 18:00 e valida per la 15ª giornata di Serie A, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k, Sky Sport 251 e DAZN.

In streaming, invece, il match sarà disponibile su Sky GO, NOW e sull’app di DAZN.