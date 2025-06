Inter, la probabile formazione contro il Fluminense

La probabile formazione dell’Inter per gli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il club brasiliano del Fluminense

Dopo essere arrivata prima nel proprio girone, l’Inter si prepara ad affrontare gli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Il prossimo avversario saranno i brasiliani del Fluminense, altro rivale sudamericano dopo l’ultima gara giocata contro il River Plate.

Fischio d’inizio fissato per le ore 21 (orario locale) di lunedì 30 giugno dallo stadio Bank of America di Charlotte, nella Carolina del Nord.

Di seguito la probabile formazione che l’allenatore dell’Inter potrebbe scegliere per il match.

La probabile formazione dell’Inter contro il Fluminense

Chivu starebbe pensando a due alternative per la sua Inter. La prima porta al 3-5-2, con la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e dal recuperato Marcus Thuram. L’altra invece è un eventuale 3-4-2-1, con due trequartisti schierati dietro al capitano argentino.

INTER (3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

Dove vedere la gara in diretta e in streaming

Gli ottavi di finale del Mondiale per Club tra Inter e Fluminense, in programma lunedì 30 giugno alle 21, saranno trasmessi in diretta tv su Dazn e su Canale 5.

Gara che sarà possibile seguire anche in streaming con l’app di Dazn, su Sport Mediaset o sul sito di Mediaset Infinity.