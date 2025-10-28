Inter, la probabile formazione contro la Fiorentina

Le possibili scelte di Cristian Chivu per la gara della sua Inter contro la Fiorentina di Stefano Pioli, valida per la 9ª giornata di Serie A

In questa 9ª giornata l’Inter, dopo la sconfitta contro il Napoli al Maradona, affronterà la Fiorentina di Stefano Pioli.

Gli uomini di Cristian Chivu vogliono la terza vittoria su quattro partite post sosta tra Champions League e campionato.

I viola, invece, cercano la prima vittoria in Serie A in questa stagione dopo aver raccolto fino a ora 4 pareggi e 4 sconfitte.

Cristian Chivu contro la Fiorentina dovrà fare a meno di Mkhitaryan uscito per infortunio in Napoli-Inter.

La probabile formazione dell’Inter contro la Fiorentina

Chivu contro la Fiorentina schiererà la sua Inter con il solito 3-5-2. In porta spazio a Sommer con davanti il terzetto Akanji, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce a destra Dumfries e a sinistra Dimarco con in mezzo Barella, Calhanoglu e Sucic. Il tandem d’attacco sarà formato da Lautaro Martinez e Pio Esposito, in vantaggio nel ballottaggio con Bonny.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; L.Martinez, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Dove vedere Inter-Fiorentina in streaming e tv

La gara tra Inter e Fiorentina, valida per la 9ª giornata di Serie A e in programma il 29 ottobre alle 20:45, sarà visibile su DAZN e SkySport. Lo streaming, invece, sarà disponibile tramite l’app di DAZN e SkyGo.