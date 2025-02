La probabile formazione dell’Inter contro la Fiorentina: le possibili scelte di Simone Inzaghi contro Raffaele Palladino.

A 72 ore di distanza sarà ancora Inter contro Fiorentina. La sfida chiuderà la ventiquattresima giornata di Serie A lunedì 10 febbraio alle ore 20:45 a San Siro.

I due club si riaffronteranno a distanza di poche ore dato il match di recupero della quattordicesima giornata terminato a favore dei viola.

I tre punti saranno fondamenti per la classifica. I padroni di casa continuano l’inseguimento del Napoli di Conte, capolista, mentre gli ospiti vogliono rimanere nelle prime quattro posizioni.

Ecco, di seguito, le possibili scelte di Inzaghi per il match.

Inter, la probabile formazione contro la Fiorentina

Poche novità di formazione per Inzaghi in vista della sfida contro la Fiorentina. Confermato in porta Sommer. Difesa a tre con Acerbi centrale affiancato da Pavard e Bastoni. Il centrocampo vedrà Barella, Calhaboglu e Zielinski accompagnati a destra da Darmian e a sinistra da Dimarco. Non ci sarà invece Dumfries che è squalificato. In attacco schierata la solita coppia Thuram-Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

Inter-Fiorentina, dove vedere in tv e streaming

La sfida tra Inter e Fiorentina, in programma lunedì 10 febbraio alle 20:45 a San Siro, sarà visibile in esclusiva su DAZN.