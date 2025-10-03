Inter, la probabile formazione contro la Cremonese: c’è Bonny
La probabile formazione dell’Inter per la 6ª giornata di Serie A contro la Cremonese
L’Inter si appresta a chiudere una settimana ricca di impegni e novità davanti ai propri tifosi. A pochi giorni dalla confortevole vittoria in Champions League contro lo Slavia Praga, San Siro si appresta ad ospite la Cremonese di Davide Nicola.
I nerazzurri per trovare il quinto successo consecutivo e lanciare un segnale. I grigiorossi, ancora imbattuti, per ottenere altri punti importantissimi in ottica salvezza, andando alla ricerca di un’altra vittoria a San Siro dopo quella ottenuta in apertura di stagione contro il Milan.
Archiviato facilmente l’impegno europeo, Chivu torna a concentrarsi sul campionato con una fiducia ancora maggiore. Con l’infortunio rimediato da Marcus Thuram, spazio alle seconde linee con Bonny favorito per affiancare capitan Lautaro Martinez dal 1′.
Di seguito la probabile formazione dell’Inter per la 6ª giornata di campionato, in programma sabato 4 ottobre alle 18:00 a San Siro contro la Cremonese.
La probabile formazione dell’Inter contro la Cremonese
Quasi non impiegato in Champions League, Yann Sommer rimarrà ben saldo tra i pali. Davanti a lui, poi, Chivu tornerà con ogni probabilità a schierare la difesa titolare con Acerbi al centro, Akanji a destra e Bastoni a sinistra. Sulle fasce, invece, Dumfries e Dimarco.
A centrocampo, dopo il turnover di mercoledì, ci sarà Barella in regia, affiancato da Frattesi e Mkhitaryan come mezze ali: turno di riposo per Calhanoglu, uscito malconcio dalla sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Infine, in attacco, come anticipato Lautaro Martinez dovrebbe venire affiancato da Bonny, con Pio Esposito pronto a subentrare dalla panchina.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.
Dove vedere Inter-Cremonese
Inter-Cremonese, sfida valida per la 6ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 4 ottobre alle 18:00 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.