Inter, la probabile formazione contro il Como: convocati Lautaro e Frattesi

La probabile formazione dell’Inter in vista della sfida contro il Como: tutte le scelte di Inzaghi per l’ultima di campionato.

Dopo il pareggio per 2-2 con la Lazio, l’Inter si prepara a scendere in campo contro il Como, match valido per l’ultima giornata di Serie A.

I nerazzurri sono ancora in lotta per lo scudetto e sperano in un passo falso del Napoli, ma al tempo stesso non possono non pensare alla finale di Champions League.

Ecco quindi che Simone Inzaghi sta preparando diverse novità di formazione, pronto a lasciare spazio ad alcuni giocatori che fin qui hanno trovato un po’ meno spazio: Sommer, Acerbi, Bastoni, Barella, Frattesi, Mkhitaryan, Dumfries, Thuram e Lautaro verso il riposo.

Andiamo quindi alla scoperta della probabile formazione scelta dall’allenatore nerazzurro.

Inter, la probabile formazione contro il Como

3-5-2 che all’occorrenza può diventare un 3-4-2-1 per l’Inter, con Martinez tra i pali e Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto in difesa. Verso un turno di riposo per Acerbi e Bastoni, così come per Dumfries sulla fascia. infatti, i favoriti sembrano essere Darmian e Dimarco, mentre a centrocampo dovrebbero esserci Calhanoglu, Asllani e Zalewski. Proprio la posizione del polacco dovrebbe essere l’ago della bilancia tra i due moduli. In attacco pronti Correa e Taremi.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Zalewski, Dimarco; Correa, Taremi. All.: Inzaghi.