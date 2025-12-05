Inter, la probabile formazione contro il Como: ballottaggio sulla fascia destra

La probabile formazione dell’Inter di Chivu per la sfida contro il Como

Non solo Napoli-Juventus, la 14ª giornata di Serie A riserva anche Inter-Como. Sarà Chivu contro Fabregas, in una sfida molto delicata anche in ottica Europa. Appuntamento alle 18:00 di sabato 6 dicembre a San Siro.

L’Inter per mantenere la pressione su Milan, Napoli e Roma, il Como per avvicinarsi alla vetta in un inizio di stagione con medie altissime.

Da una parte i biancoblù, che contano risultati eccellenti nei big match, dall’altra l’Inter, che contro le big ha dimostrato di faticare più del dovuto.

Qualche dubbio per Cristian Chivu, soprattutto sulla fascia destra. Di seguito la probabile formazione.

Inter, la probabile formazione contro il Como

Dopo aver riposato in Coppa Italia contro il Venezia, Yann Sommer tornerà tra i pali. Davanti a lui, difesa composta da Acerbi al centro, Akanji braccetto di destra, b braccetto di sinistra. In mediana, invece, spazio al solito Calhanoglu. Mezze ali confermato il solito Barella e poi Zielinski, autore di un’ottima prestazione da subentrato contro il Pisa.

Sulla fascia sinistra Dimarco, mentre a destra un ballottaggio. O Andy Diouf, che ha ben figurato contro il Venezia e da subentrato contro Atletico Madrid e Pisa, oppure ancora Carlos Augusto a piede invertito, le cui quotazioni crescono. In attacco invece ancora la ThuLa con capitan Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf/Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinksi, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu

Dove vedere Inter-Como

Inter-Como, in programma alle 18:00 di sabato 6 dicembre, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l’app di DAZN. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Inter-Como in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN. La partita di San Siro, in diretta streaming, sarà invece disponibile sia sul sito di DAZN che scaricando l’app su dispositivi mobili.