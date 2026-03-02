Coppa Italia, la probabile formazione dell’Inter contro il Como

La probabile formazione dell’Inter di Chivu per la semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Como di Fabregas: le ultime

Dopo aver superato rispettivamente Napoli e Torino, saranno Como e Inter a sfidarsi nella prima semifinale di Coppa Italia.

Gara di andata in programma per martedì 3 marzo alle 21 dallo stadio Giuseppe Sinigaglia, con il ritorno che si giocherà poi a San Siro verso fine aprile.

La vincente del doppio scontro troverà in finale una tra Lazio e Atalanta, le altre due formazioni impegnate ancora nella competizione.

Da capire chi sarà a vincere il trofeo dopo il successo del Bologna dell’anno scorso. Intanto, di seguito la probabile formazione dei nerazzurri.

Coppa Italia, la probabile formazione dell’Inter

Previsti numerose rotazioni per Chivu, a partire dal portiere: Sommer pronto a guidare la retroguardia difensiva poi composta da Bisseck, Acerbi e Bastoni. Sugli esterni spazio a Luis Henrique e Dimarco, con Carlos Augusto pronto dal 1′ in caso di un turno di riposo per l’ex Verona. Calhanoglu verso la titolarità, insieme a Sucic e a Barella. In avanti, con l’infortunio di Bonny e quello di Lautaro Martinez, spazio alla coppia Pio Esposito-Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.

Dove vedere la semifinale in diretta tv e streaming

La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter, in programma per martedì 3 marzo alle 21 dallo stadio Giuseppe Sinigaglia, sarà trasmessa in diretta tv sui canali Mediaset (Canale 5).

Inoltre, sarà possibile seguire la gara in streaming su Infinity o su Mediaset Play.