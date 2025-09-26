Inter, la probabile formazione contro il Cagliari

Le possibili scelte di Cristian Chivu per la gara della sua Inter contro il Cagliari di Fabio Pisacana in programma sabato alle 20:45

L’Inter nella 5ª giornata di Serie A affronterà il Cagliari di Fabio Pisacane. I nerazzurri arrivano alla gara dopo la vittoria la scorsa giornata contro il Sassuolo a San Siro per 2-1.

Gli uomini di Chivu, più in generale, nelle prime 4 giornate hanno raccolto 6 punti. Oltre alla vittoria contro il Sassuolo, infatti, sono arrivati anche i 3 punti contro il Torino alla prima.

Gli uomini di Pisacane, invece, nelle prime 4 hanno vinto contro Parma e Torino, pareggiato contro la Fiorentina e perso contro il Napoli.

Per la gara contro il Cagliari, Cristian Chivu dovrebbe cambiare qualche giocatore rispetto a Inter-Sassuolo.

La probabile formazione dell’Inter contro il Cagliari

Chivu per la sua Inter dovrebbe usare come sempre il 3-5-2. In porta tornerà Sommer, dopo la titolarità contro il Sassuolo di Martinez. Difesa a 3 formata da Bastoni, Acerbi e Akanji, confermato ancora una volta dal primo minuto. A centrocampo spazio al terzetto Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan con sulle fasce Dimarco e Darmian, al posto di Dumfries. In avanti giocheranno Thuram e Lautaro, recuperato dopo il problema alla schiena.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu.

Dove vedere Cagliari-Inter in streaming e TV

La gara tra il Cagliari e l’Inter, in programma sabato 27 settembre alle 20:45 e valida per la 5ª giornata di Serie A, sarà visibile in TV su DAZN e su SkySport. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN e su SkyGo.