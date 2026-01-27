Inter, la probabile formazione contro il Borussia Dortmund

La probabile formazione dell’Inter per la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund

Ultimo atto della League Phase di UEFA Champions League per Inter e Borussia Dortmund, separate da un solo punto in classifica e ancora in corsa per un posto tra le prime otto. Entrambe, però, non dipendono solo dal proprio risultato: servirà anche una combinazione favorevole dagli altri campi per sperare nell’accesso diretto agli ottavi di finale.

Il Borussia Dortmund si presenta all’appuntamento europeo con 19 gol segnati, meglio hanno fatto solo tre squadre in questa edizione della Champions League. Nonostante ciò, i gialloneri occupano il 16° posto e sono a due punti dalla top 8. Il Signal Iduna Park resta però un fattore: il Dortmund ha perso solo una delle ultime 21 partite casalinghe di Champions League (13 vittorie, 7 pareggi), un dato che alimenta la fiducia.

Situazione complessa anche per l’Inter, reduce dalla sconfitta per 3-1 contro l’Arsenal nell’ultima uscita europea. I nerazzurri sono a un solo punto dalla top 8, ma con ben otto squadre davanti distanziate di appena una lunghezza. Dopo il passo falso europeo, la squadra di Chivu ha reagito con forza in campionato, travolgendo il Pisa 6-2 e consolidando il primato in Serie A.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter per la partita.

La probabile formazione dell’Inter

Chivu deve fare i conti con l’assenza di Nicolò Barella, rimasto a Milano per un affaticamento muscolare. Al suo posto dovrebbe partire dal primo minuto Sucic, chiamato a completare il centrocampo insieme a Mkhitaryan e Zielinski. Restano indisponibili anche Dumfries e Calhanoglu.

In attacco confermata la fiducia alla coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. L’argentino è diffidato, ma resta in vantaggio su Bonny. In difesa, davanti a Sommer, si va verso il terzetto Bisseck-Akanji-Bastoni, mentre sulle corsie esterne potrebbe esserci spazio per Luis Henrique e Dimarco.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Cristian Chivu

Dove vedere Borussia Dortmund-Inter

La sfida di Champions League sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.