La probabile formazione schierata da Cristian Chivu per la semifinale di Supercoppa italiana contro il Bologna.

Inter e Bologna sono pronti per scendere in campo in questa semifinale di Supercoppa italiana. L’appuntamento è fissato venerdì 19 dicembre alle 21 al Al-Awwal Park di Ryad.

I nerazzurri si presentano al match dopo la vittoria in campionato contro il Genoa nella scorsa giornata.

I rossoblù arrivano invece dopo la sconfitta casalinga in Serie A contro la Juventus di Luciano Spalletti.

Ecco, di seguito, la probabile formazione dell’Inter per la sfida di Supercoppa italiana.

Inter, la probabile formazione contro il Bologna in Supercoppa

Cristian Chivu si affiderà a un 3-5-2 per la semifinale di Supercoppa italiana contro il Bologna. La vera novità sarà in porta: tra i pali ci sarà infatti Josep Martinez. Difesa a tre con Akanji centrale affiancato a destra da Bisseck e a sinistra da Bastoni. A centrocampo Zielinski sarà supportato da Luis Henrique e Barella e Mkhitaryan e Dimarco. In attacco ancora la coppia Lautaro-Thuram.

INTER (3-5-2): Martinez J.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.

Dove vedere il match in tv e streaming

La partita tra Bologna e Inter, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana in programma venerdì 19 dicembre alle 20, sarà trasmessa in diretta tv su Italia Uno.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Mediaset Infinity.