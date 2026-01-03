Inter, la probabile formazione contro il Bologna

Le possibili scelte di Cristian Chivu per la gara dell’Inter contro il Bologna di Vincenzo Italiano, in programma domenica alle 20:45

Dopo la vittoria a Bergamo contro l’Atalanta di Palladino, l’Inter torna in campo contro il Bologna di Vincenzo Italiano a San Siro.

I nerazzurri arrivano alla gara con l’obiettivo di conquistare i tre punti e riprendersi la testa della classifica, dopo il sorpasso del Milan.

Gli uomini di Chivu, in più, sono alla ricerca della quinta vittoria consecutiva dopo quelle contro Pisa, Como, Genoa e Atalanta.

Qualche cambio nell’11 che potrebbe partite da titolare nell’Inter di Cristian Chivu contro il Bologna rispetto all’ultima di Serie A.

La probabile formazione dell’Inter contro il Bologna

Chivu schiererà la sua Inter con il solito e collaudato 3-5-2. In porta ci sarà Sommer con davanti la difesa a tre formata da Bisseck, Akanji e Bastoni. A centrocampo sulla destra spazio a Luis Henrique e sulla sinistra a Dimarco con al centro il trio Barella-Calhanoglu-Zielinski. Davanti l’attacco sarà guidato da Lautaro Martinez e Thuram.

INTER (3‑5‑2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu

Dove vedere Inter-Bologna in streaming e TV

La gara tra Inter e Bologna, valida per la 18ª giornata di Serie A e in programma domenica alle 20:45, sarà visibile su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile tramite l’app di DAZN.