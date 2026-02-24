Inter, la probabile formazione contro il Bodø/Glimt

La probabile formazione dell’Inter e le possibili scelte di Chivu per la gara di ritorno contro il Bodø/Glimt in Champions League

Torna la Champions League, con le gare di ritorno degli spareggi: l’Inter ospita il Bodø/Glimt e punta a rimontare lo svantaggio dell’andata.

In Norvegia i nerazzurri sono usciti sconfitti 3-1: dopo il momentaneo pareggio di Pio Esposito, infatti, i padroni di casa erano riusciti a ribaltare il risultato grazie alle reti di Hauge e Hogh.

Per il ritorno a San Siro, Chivu dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, infortunatosi proprio a Bodø: in attacco, come a Lecce, l’allenatore punterà sulla coppia Thuram-Pio Esposito, mentre tra i convocati torna Denzel Dumfries, che però partirà dalla panchina.

Di seguito le possibili scelte per la gara di Champions League.

La probabile formazione dell’Inter contro il Bodø/Glimt

Davanti a Sommer confermati Bisseck e Bastoni, con Akanji che rientra dal primo minuto come centrale della linea a tre. A centrocampo ballottaggio sulla destra tra Darmian e Luis Henrique, con il brasiliano leggermente in vantaggio. A sinistra Dimarco, mentre in mezzo Mkhitaryan e Barella affiancano Zielinski. In attacco, come anticipato, spazio ancora a Thuram e Pio Esposito.

INTER (3-5-2, probabile formazione): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu.

Dove vedere Inter-Bodø/Glimt in tv e streaming

Inter e Bodø/Glimt si affrontano martedì 24 febbraio allo stadio San Siro di Milano. Fischio d’inizio alle 21.

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming su Sky Go e NOW.