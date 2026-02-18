La probabile formazione dell’Inter per il playoff di andata di Champions League contro il Bodø/Glimt: le scelte di Chivu

Dopo i passi falsi di Juventus e Atalanta rispettivamente contro Galatasaray e Borussia Dortmund, sarà l’Inter a scendere in campo in Norvegia nel playoff di andata di Champions League.

Appuntamento mercoledì 18 febbraio alle 21 contro il Bodø/Glimt nel primo atto del doppio confronto che vale l’accesso agli ottavi di finale della competizione.

Inter che dovrà fare a meno di Calhanoglu e Frattesi per la gara, fermati da alcuni problemi fisici (il turco per un affaticamento muscolare, l’italiano per una sindrome gastrointestinale con febbre).

Previsto qualche cambio nella formazione di Cristian Chivu rispetto all’undici sceso in campo nel derby d’Italia: di seguito la probabile dei nerazzurri.

La probabile formazione dell’Inter contro il Bodø/Glimt

Qualche cambio per l’Inter rispetto all’undici uscito con una vittoria dal big match contro la Juventus. Confermato Sommer in porta, con la difesa che vedrà Acerbi, Bastoni e Bisseck, attualmente in vantaggio su Darmian, Akanji e De Vrij. Sugli esterni Luis Henrique e Carlos Augusto per dare un po’ di respiro a Dimarco, mentre a centrocampo ci sarà Barella in cabina di regia al posto di Zielinski. A completare il reparto Sucic e Mkhitaryan, con Calhanoglu e Frattesi che, come detto in precedenza, non sono partiti per la trasferta in Norvegia a causa di problemi fisici. In attacco spazio alla coppia Pio Esposito–Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Lautaro. All. Chivu.

Dove vedere la gara in tv e streaming

La partita tra Bodø/Glimt e Inter, in programma per mercoledì 18 febbraio alle 21, sarà trasmessa in diretta sui canali Prime Video.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di Prime Video o sulla piattaforma web.