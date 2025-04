Inter, la probabile formazione contro il Barcellona

Dumfries e Thuram, Inter (crediti foto: Andrea Rosito)

La probabile formazione titolare scelta da Simone Inzaghi per Barcellona-Inter, andata della semifinale di Champions League

I nerazzurri preparano quella che si potrebbe definire la partita finora più importante della stagione. Mercoledì 29 aprile dalle ore 21:00 andrà in scena il primo atto del doppio confronto coi blaugrana in semifinale di Champions League.

Questo big match si incastra nel periodo forse più complicato della stagione, segnato dalla tripla sconfitta consecutiva contro Bologna, Milan in Coppa Italia e Roma. Servirà, dunque, una dimostrazione di forza per rialzare la testa e continuare a giocare un ruolo da protagonista nella competizione.

La squadra di Hansi Flick, invece, vive un’annata di massimo splendore nella quale, oltre a guidare LaLiga da capolista, ha già riempito la bacheca di due titoli: la Supercopa de España e la Copa del Rey, vinte entrambe in finale contro il Real Madrid.

Gli allenamenti che precedono la sfida al Barcellona hanno fornito importantissime novità che incideranno sulla probabile formazione dell’Inter.

Champions League, Barcellona-Inter: la probabile formazione nerazzurra

Innanzitutto Inzaghi recupera Bastoni e Mkhitaryan, squalificati contro la Roma. La principale notizia d’inizio settimana riguarda il rientro in gruppo di Marcus Thuram che si candida a una maglia da titolare accanto a Lautaro Martinez. Visto il forfait di Pavard per infortunio alla caviglia e il probabile ritorno da titolare di Dumfries, si apre un ballottaggio tra Darmian e Bisseck per il ruolo di difensore destro. Altro testa a testa fra Dimarco e Carlos Augusto per quello di esterno sinistro, per il resto l’allenatore nerazzurro opterà per le migliori pedine possibili contro il Barcellona.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck/Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco/Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

Alessandro Bastoni, Inter (crediti foto: Andrea Rosito)

Dove vedere Barcellona-Inter in TV e streaming

Il match tra Barcellona e Inter valido per l’andata delle semifinali di Champions League si giocherà allo stadio Lluís Companys di Montjuïc mercoledì 30 aprile alle ore 21:00.

La partita sarà visibile in streaming e TV in esclusiva per gli abbonati Prime Video, ma sarà trasmessa anche in chiaro al canale NOVE del digitale terrestre.