La probabile formazione dell’Inter di Cristian Chivu per la trasferta di Champions League contro l’Atletico Madrid

Dopo i successi di Juventus e Napoli, anche l’Inter di Cristian Chivu è chiamata a vincere in Champions League per riprendersi dopo la sconfitta subito nel derby di campionato contro il Milan.

Prossimo avversario l’Atletico Madrid di Simeone, che nelle prime 4 gare di Champions League ha ottenuto 6 punti con 2 vittorie e 2 sconfitte.

A punteggio pieno invece i nerazzurri che hanno ottenuto 4 successi su 4 contro Kairat, Union Saint-Gilloise, Slavia Praga e Ajax.

Aumenta ora il coefficiente di difficoltà per gli uomini di Cristian Chivu, che dovrebbero schierarsi in campo con la probabile formazione proposta di seguito.

La probabile formazione dell’Inter contro l’Atletico Madrid

Pronti diversi cambi per Chivu in vista della delicata trasferta di Champions League. In porta confermato ancora Sommer, con la difesa che vedrà i soliti Bastoni e Akanji con la novità De Vrij al posto di Acerbi. A centrocampo spazio a Dimarco a sinistra, mentre al centro ci saranno Barella e Calhanoglu con Zielinski preferito a Sucic per sostituire l’ancora infortunato Mkhitaryan. Altro assente sarà Dumfries sulla destra, con Luiz Henrique pronto ad agire al suo posto. In avanti Lautaro Martinez, mentre potrebbe riposare Thuram con Pio Esposito favorito per una maglia da titolare.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luiz Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara tra Atletico Madrid e Inter, in programma per mercoledì 26 novembre alle 21 dallo stadio Wanda Metropolitano di Madrid, sarà trasmessa in diretta tv su Amazon Prime Video.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di Prime Video.