Inter, la probabile formazione contro l’Atalanta

Le probabili scelte di Cristian Chivu per la sfida di Serie A di Bergamo contro l’Atalanta di Raffaele Palladino.

L’Inter ritorna a pensare al campionato dopo la parentesi Supercoppa Italiana terminata con la sconfitta ai rigori contro il Bologna in semifinale.

I ragazzi di Chivu scenderanno nuovamente in campo nella giornata di domenica 28 dicembre. Alle ore 20:45 è in programma infatti il fischio d’inizio del match contro l’Atalanta alla New Balance Arena di Bergamo.

Tra infortunati, squalificati e rotazioni, andiamo a scoprire quale potrebbe essere l’undici di partenza dei nerazzurri.

Di seguito le probabili scelte di Chivu.

Inter, la probabile formazione

Chivu deve fare a meno di Bonny, alle prese con una leggera distorsione al ginocchio sinistro. A Bergamo, invece, ci saranno senza dubbio Lautaro e Thuram. In mezzo al campo tiene banco la questione Calhanoglu. Il regista turco è tornato a disposizione ma probabile che non venga subito rischiato dal 1′. In difesa Akanji dovrebbe trovare spazio come centrale così. Luis Henrique viaggia verso la titolarità sulla corsia destra.

INTER (3‑5‑2, probabile formazione): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L.Martinez.

Dove vederla in tv

Il match tra Atalanta e Inter, valido per la diciassettesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 20:45 di domenica 28 dicembre 2025 alla New Balance Arena di Bergamo.

La sfida sarà visibile in diretta su DAZN.