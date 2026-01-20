L’Inter cerca di tornare alla vittoria in Champions League dopo i ko contro Atletico Madrid e Liverpool: la probabile formazione contro l’Arsenal

Vincere per tenere accesa la speranza di una qualificazione diretta agli ottavi di finale. Dopo le sconfitte contro Atletico Madrid e Liverpool, l’Inter torna in campo in Champions League: a San Siro arriva l’Arsenal, nel match previsto per le ore 21:00 dei martedì 20 gennaio.

È il secondo anno consecutivo in cui nerazzurri e Gunners si affrontano nella League Phase, sempre al Meazza. L’anno scorso fu un rigore di Hakan Calhanoglu a regalare all’allora squadra di Simone Inzaghi tre punti preziosi per il quarto posto nella classifica generale, mentre gli uomini di di Arteta chiusero al terzo posto.

L’Arsenal è l’unica squadra ancora a punteggio pieno in questa Champions League. Sei vittorie in altrettante uscite per i Gunners, che in caso di vittoria potrebbero celebrare la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale con un turno di anticipo.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter in vista del big match contro l’Arsenal.

Le probabili formazioni di Inter-Arsenal

Tra i pali confermato Sommer, mentre in difesa dovrebbe essere riproposto il terzetto composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. A sinistra Dimarco preferito a Carlos Augusto, mentre a centrocampo Zielinski è pronto a giocare da regista, anche in virtù dell’assenza di Calhanoglu. Davanti insieme a Lautaro Martinez torna Marcus Thuram, reduce dal turno di riposo in campionato contro l’Udinese.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La sfida tra Inter e Liverpool, in programma martedì 20 gennaio alle 21:00 a San Siro, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go e NOW.