Inter, la probabile formazione contro l’Ajax
La probabile formazione dell’Inter per la partita contro l’Ajax di Champions League.
L’Inter ha fame di rivincita dopo la sconfitta rocambolesca contro la Juventus, arrivata nell’ultima giornata di Serie A per il gol di Vasilije Adzic negli ultimi secondi di partita.
La squadra di Chivu è tornata a lavorare in vista del primo impegno di Champions League, programmato per mercoledì 17 settembre alle ore 21.
L’Inter sfiderà l’Ajax per una grande classica del calcio europeo: alla Johann Cruijff Arena i vice campioni d’Europa cercano di iniziare con il piede giusto la competizione.
Le ultime di formazione per i nerazzurri: i probabili primi undici di Chivu.
La probabile formazione dell’Inter contro l’Ajax
Cristian Chivu va verso la conferma del suo 3-5-2, con qualche modifica negli interpreti. A partire dalla porta, ci dovrebbe essere Josep Martinez al posto di Sommer, con la linea a 3 che rivedrebbe Stefan de Vrij insieme a Manuel Akanji e Alessandro Bastoni.
A centrocampo torna Sucic, con Mkhitaryan che dovrebbe riposare. Insieme a lui Barella e Calhanoglu, con il ritorno di Dimarco sulla sinistra e la conferma di Dumfries a destra. In avanti, Lautaro Martinez verso la panchina per un problema alla schiena: dovrebbe essere Bonny a far coppia con Marcus Thuram.
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Bonny, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.