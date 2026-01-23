Inter-Pisa, anticipo dovuto…alle Olimpiadi: il quadro
L’Inter si prepara a tornare in campo meno di 72 ore dopo la sfida contro l’Arsenal: il motivo dell’anticipo del match contro il Pisa
Poche ore di riposo per l’Inter. Reduce dalla sconfitta interna contro l’Arsenal, la terza consecutiva in Champions League, la squadra di Cristian Chivu tornerà già in campo questa sera alle ore 20:45, quando a San Siro arriverà il Pisa. Un anticipo inusuale per le squadre impegnate in Europa, ma dovuto alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.
A partire dalla mattinata di domani 24 gennaio, infatti, lo stadio verrà allestito in vista della cerimonia inaugurale dell’evento, in programma per venerdì 6 febbraio. Inter e Milan non avranno a disposizione l’impianto fino al secondo weekend di febbraio.
Proprio per questo la squadra di Chivu scenderà in campo per il proprio quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino all’U-Power Stadium di Monza, nel match in programma per il 4 febbraio. Milan-Como, originariamente prevista proprio per il 7-8 febbraio, è stata rinviata a data da destinarsi.