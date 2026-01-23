Errore di Sommer, gol di Moreo (due volte): Pisa in vantaggio a San Siro
Pisa in vantaggio a San Siro! La squadra di Alberto Gilardino va in vantaggio a San Siro a sorpresa, dopo dieci minuti di possesso palla dell’Inter, che aveva tentato in due occasioni la conclusione con Pio Esposito.
Il gol nasce in seguito a un errore di Sommer in fase di disimpegno. Il portiere svizzero riceve il pallone fuori dalla sua area di rigore. Dopo lo stop con il petto cerca Zielinski. L’appoggio è però sbagliato. Moreo ne approfitta.
Il numero 32 calcia con il mancino, piede non suo, di prima intenzione e trova un pallonetto che si insacca in rete. Quarto gol in campionato per Moreo, che esulta così davanti ai cinquemila pisani presenti nel settore ospiti.
Pochi minuti dopo, poi, ancora Moreo svetta su tutti da palla inattiva e la mette dentro con un colpo di testa imprendibile. Scene incredibili a San Siro.