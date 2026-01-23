Inter-Pisa, in 45’ succede di tutto: da 0-2 a 3-2

Incredibile a San Siro tra Inter e Pisa. Prima 0-2, poi 3-2, in mezzo la sostituzione di Luis Henrique

Un primo tempo incredibile a San Siro, nell’anticipo della 22ª giornata di Serie A. Il Pisa parte fortissimo e, complice un errore di Sommer in disimpegno, va sotto 0-1 grazie a un gol di Moreo “da casa sua”. E poi ancora il 32 ospite svetta su tutti da calcio d’angolo e regala lo 0-2.

Sotto di due reti in casa dopo trenta minuti contro il Pisa ultimo in classifica, però, Chivu non ci sta e pesca subito dalla panchina. Al 34′ entra immediatamente Federico Dimarco, al posto di Luis Henrique. Carlos Augusto, invece, scala sulla fascia destra. Sono i fischi, tantissimi, ad accompagnare l’uscita in campo del brasiliano.

Chivu non ha gradito la gestione del numero 11 soprattutto nei contropiedi. Lo aveva dichiarato proprio nel pre-partita: l’unica cosa che gli si può rimproverare – se proprio bisogna trovarne una – è l’incisività negli ultimi 20 metri.. Al momento del cambio, però, i compagni lo hanno applaudito.

E il cambio risulta non azzeccato. Di più. Subito incisivo Dimarco, con il primo tiro in porta della partita dei nerazzurri che costringe Scuffet a una grande parata. Sulla ribattuta, però, Tramoni tocca il pallone di mano su un tiro di Mkhitaryan e Marcenaro assegna il calcio di rigore. Zielinski non sbaglia: palla da una parte, portiere dall’altra. E l’Inter accorcia.

Ma non solo. Perché proprio Dimarco incide ancora di più. Assist pennellato alla perfezione per Lautaro Martinez, che taglia perfettamente sul primo palo e riporta il match sul 2-2. 40 minuti incredibili a San Siro. Al 47′, infine, Pio Esposito trova il suo primo gol da titolare e il quinto della sua stagione. Due volti della stessa Inter. È 3-2 sotto il diluvio milanese, in attesa di un secondo tempo che promette altre emozioni.