Inter-Pisa, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Chivu e Gilardino per il match tra Inter e Pisa, valido per la ventiduesima giornata di Serie A

Si apre la ventiduesima giornata di Serie A, con Inter e Pisa in campo per l’anticipo (QUI i dettagli sulla decisione di giocare oggi, venerdì 23 gennaio).

I padroni di casa vogliono mantenere la striscia positiva in campionato, che li ha portati a +3 dal Milan secondo in classifica. L’Inter, infatti, non perde in Serie A proprio dal Derby della Madonnina dello scorso novembre.

Dall’altra parte, il Pisa cerca punti fondamentali nella corsa alla salvezza: gli uomini di Gilardino sono a secco di successi dallo scorso 7 novembre, giorno dell’1-0 contro la Cremonese.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Inter-Pisa

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino

Dove vedere Inter-Pisa in tv e in streaming

Inter e Pisa si affrontano venerdì 23 giugno allo stadio San Siro di Milano, fischio d’inizio alle 20:45.

La partita sarà visibile sia in diretta tv sia in streaming tramite l’app di DAZN.