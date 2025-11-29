Questo sito contribuisce all'audience di

Inter, sindrome influenzale per Bonny: non parte per Pisa

Redazione 29 Novembre 2025
Ange-Yoan Bonny, Inter (Imago)
Ange-Yoan Bonny, Inter

Ange-Yoan Bonny non partirà per Pisa-Inter: l’attaccante nerazzurro rimarrà a Milano a causa di una sindrome influenzale

Cristian Chivu dovrà fare a meno di Ange-Yoan Bonny per il match tra Pisa e Inter.

L’attaccante nerazzurro, come riportato da Sky Sport, è stato colpito da una sindrome influenzale e dunque non partirà per la trasferta di domani, 30 novembre.

L’Inter, dunque, potrà contare su Lautaro Martinez, Thuram e Pio Esposito per il reparto offensivo.

Per Chivu, nonostante l’assenza di Bonny, ci sono comunque buone notizie: l’allenatore nerazzurro ritrova infatti Henrikh Mkhitaryan tra i convocati dopo diverse partite di stop per infortunio.