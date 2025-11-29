Inter, sindrome influenzale per Bonny: non parte per Pisa
Ange-Yoan Bonny non partirà per Pisa-Inter: l’attaccante nerazzurro rimarrà a Milano a causa di una sindrome influenzale
Cristian Chivu dovrà fare a meno di Ange-Yoan Bonny per il match tra Pisa e Inter.
L’attaccante nerazzurro, come riportato da Sky Sport, è stato colpito da una sindrome influenzale e dunque non partirà per la trasferta di domani, 30 novembre.
L’Inter, dunque, potrà contare su Lautaro Martinez, Thuram e Pio Esposito per il reparto offensivo.
Per Chivu, nonostante l’assenza di Bonny, ci sono comunque buone notizie: l’allenatore nerazzurro ritrova infatti Henrikh Mkhitaryan tra i convocati dopo diverse partite di stop per infortunio.