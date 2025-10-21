Inter, Pio Esposito segna il primo gol in Champions League e si commuove: la ricostruzione

Grande emozione per Pio Esposito dopo il primo gol in Champions League: l’attaccante dell’Inter abbraccia Bonny e si commuove

Dopo la rete in Serie A e quella in Nazionale, ecco il primo gol di Pio Esposito in Champions League.

Il centravanti azzurro ha portato l’Inter sul 4-0 a Bruxelles contro l’Union SG. Un risultato maturato grazie a una grande prestazione della squadra di Chivu che, se avesse sfruttato tutte le occasioni a disposizione, avrebbe potuto rendere il punteggio ancor più rotondo.

Dopo il gol, Pio Esposito, visibilmente emozionato, è andato ad abbracciare Bonny e ha esultato con lui

Il centravanti della Nazionale ha infatti voluto dedicare la rete al compagno di reparto, autore ancora una volta di un bell’assist.