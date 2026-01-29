Inter, cresce l’ottimismo per il ritorno di Ivan Perisic

Inter, dopo l’eliminazione del PSV dalla Champions League, cresce l’ottimismo per il ritorno di Ivan Perisic

Cresce l’ottimismo per il possibile ritorno di Ivan Perisic in nerazzurro. L’eliminazione del PSV dalla Champions League potrebbe rappresentare il passaggio decisivo: il club olandese, fuori dall’Europa, aprirebbe a una cessione.

Dal suo canto, l’esterno croato ha già un accordo con l’Inter e sta spingendo per ottenere il via libera finale che possa sbloccare l’operazione.