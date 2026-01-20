Inter, si insisterà per il ritorno di Perisic: la situazione

L’Inter potrebbe riportare a Milano il croato, ma dipende anche dal PSV

L’Inter vuole riportare a Milano Ivan Perisic e insisterà col PSV Eindhoven per farlo.

Bisogna però capire cosa deciderà di fare il club olandese. Se ci sarà apertura, i nerazzurri affonderanno il colpo. Il croato ha giocato all’Inter dal 2015 al 2022, con un’unica parentesi in prestito al Bayern Monaco nella stagione 2019/20.

Dopo le due esperienze con Tottenham e Hajduk Spalato, il classe ’89 sta vivendo una seconda giovinezza in Eredivisie: in un anno e mezzo col PSV ha ritrovato continuità e soprattutto incisività, con 21 gol e altrettanti assist in 60 presenze tra tutte le competizioni.

Intanto, i nerazzurri anno avviato i primi contatti con un altro giocatore d’esperienza come il Dibu Martinez, che è uno dei nomi in lista per il dopo Sommer.