Inter, Perisic ha chiesto la cessione al PSV: per ora gli olandesi non aprono

Il punto sui due obiettivi dell’Inter per la fascia

L’Inter continua a lavora per Perisic e Diaby, per cui ancora non c’è l’ok per il trasferimento.

Ivan Perisic ha avuto il primo contatto diretto col PSV per chiedere di lasciarlo andare, ma il club ancora non apre. Sarà fondamentale la spinta del giocatore per tornare a Milano. Il PSV al momento è atteso dall’importante scontro diretto contro il Feyenoord e potrebbe chiedere al croato di giocarlo prima di aprire al trasferimento.

Per Diaby, invece, manca ancora l’ok del PIF, ma anche in questo caso il giocatore spinge per andare all’Inter.

Si conta sulla volontà dei due calciatori per chiudere almeno una delle due operazioni.