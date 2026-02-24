Le parole dei protagonisti dell’Inter dopo la sconfitta contro il Bodo/Glimt, match che è valso ai nerazzurri l’eliminazione dalla Champions League

L’Inter, dopo aver perso 3-1 in Norvegia all’andata, perde anche a San Siro 1-2 e viene così eliminata ai playoff di UEFA Champions League.

A passare è dunque il Bodo/Glimt, che agli ottavi di finale affronterà una tra Sportin Lisbona e Manchester City.

Al termine del match alcuni dei protagonisti nerazzurri hanno parlato ai microfoni di SkySport per analizzare la sconfitta e la conseguente eliminazione.

Di seguito tutte le dichiarazioni dei giocatori.

Inter, le parole dei protagonisti

BARELLA – “Oggi non penso ci abbiano messo in difficoltà. Abbiamo preso un gol su un errore individuale che nel calcio capita. Oggi è toccato a Manuel, altre volte a me o ad altri. Complimenti al Bodo. La delusione c’è perché come abbiamo sempre detto vogliamo lottare su tutti i fronti. Ci abbiamo provato, ma sono stati più bravi loro. Ma questo capita quando prendi un rigore contro come contro il Liverpool e non passi per un punto. Due anni fa siamo usciti con l’Atletico e abbiamo vinto lo scudetto. Ora siamo usciti con il Bodo e siamo a +10. L’obiettivo è da inizio stagione lo scudetto”.

LUIS HENRIQUE – “Abbiamo fatto di tutto ma non siamo stati fortunati. Il Bodo è una squadra forte e lo sta facendo vedere a tutti. Siamo più forti di quanto dimostrato stasera e dobbiamo rialzare il nostro livello. Ora bisogna tirare su la testa e fare di tutto per vincere il campionato, ma nei prossimi anni vogliamo fare meglio in Europa”.