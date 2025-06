Inter, bozza di intesa con il Parma per Bonny: da ridefinire la distribuzione delle cifre

Continuano i contatti tra Inter e Parma per Bonny: da ridefinire la distribuzione dell’affare

Inter e Parma continuamente in contatto per l’affare che porterebbe Ange-Yoan Bonny a vestire nerazzurro per la stagione 2025/2026.

Nella giornata di oggi, dunque, ulteriori movimenti nella trattativa, che però non ha ancora portato a un’intesa totale per quanto riguarda le cifre dell’operazione, bensì solamente una bozza di intesa.

I nerazzurri, che nella notte hanno trovato un pareggio per 1-1 contro il Monterrey all’esordio al Mondiale per Club americano, sono arrivati a offrire 22 milioni + 3 di bonus.

Il Parma, invece, rimane impuntato sulla propria richiesta di 25 milioni, senza divisione tra parte fissa ed eventuali bonus. Va ridefinita quindi la distribuzione delle cifre prima di eventuali passi avanti nella trattativa che potrebbe portare il classe 2003 all’Inter.