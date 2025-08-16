Inter-Olympiakos, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Inter-Olympiakos, amichevole in programma al San Nicola di Bari.

L’Inter torna in campo per l’ultima amichevole del suo precampionato. Oggi, sabato 16 agosto, i nerazzurri sfidano i greci dell’Olympiakos allo stadio San Nicola di Bari, in un match che rappresenta l’ultima occasione per mettere minuti nelle gambe e testare schemi e soluzioni tattiche in vista dell’inizio ufficiale della stagione.

Dopo il successo ai rigori contro il Monza, Cristian Chivu si aspetta risposte importanti, soprattutto dai nuovi innesti, per presentarsi al meglio al debutto in Serie A.

I nerazzurri esordiranno lunedì 25 agosto a San Siro, contro il Torino di Marco Baroni, in una sfida già molto attesa dai tifosi.

Per l’Olympiacos, invece, sarà un test di prestigio della sua tournée italiana, dopo la sfida al Napoli.

Le formazioni ufficiali di Inter-Olympiakos

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu

OLYMPIAKOS (4-2-3-1): Tzolakis; Bruno, Biancone, Kalogeropoulos, Costinha; Garcia, Mouzakitis; Nascimento, Strefezza, Cabella; Yazici. Allenatore: Mendilibar

Dove vedere Inter-Olympiakos in diretta tv e streaming

Il match tra Inter e Olympiacos sarà trasmesso in diretta su Dazn, visibile tramite smart tv e dispositivi compatibili, e in chiaro sul canale NOVE. Sarà inoltre disponibile lo streaming live sulla piattaforma web di Dazn e sul sito ufficiale del NOVE.